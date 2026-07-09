Врачи удалили пациенту почку и забыли в животе две салфетки во Владивостоке

Пациент краевой клинической больницы № 1 обратился в суд после того, как во время операции по удалению правой почки хирурги оставили в его брюшной полости две марлевые салфетки. Сама операция прошла успешно, но спустя время мужчина почувствовал недомогание и решил лечиться в Южной Корее — там ему извлекли инородные тела. Возбужденное уголовное дело позже прекратили из-за истечения сроков давности. Тогда пострадавший подал гражданский иск к больнице: он требовал возместить 1,6 млн рублей, потраченных на лечение за границей, и 700 тысяч рублей морального вреда. Дело слушалось в суде с августа 2024 года по июнь 2026-го. В суде представитель больницы возражал, заявив, что поездка в Корею была личной инициативой пациента и не подлежит оплате. Суд согласился: во взыскании 1,6 млн рублей отказано. Однако моральный вред компенсировали в полном объеме — 700 тысяч рублей, а также расходы на представителя — 100 тысяч рублей.