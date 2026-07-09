«Без пирсинга и маникюра»: в России салоны красоты будут работать с детьми по новым правилам

В России с 1 декабря 2026 года впервые вступит в силу ГОСТ для салонов красоты, которые оказывают услуги детям до 14 лет. С документом ознакомилось РИА Новости.
По новым правилам, услуги детям до 10 лет рекомендуется оказывать в присутствии родителей или законных представителей. Детям до 14 лет не рекомендуется делать традиционные маникюр и педикюр, а во время таких процедур не допускается использование режущих инструментов.
Из пирсинга детям разрешат только прокол мочек ушей. Также можно будет делать стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание, уход за кожей головы и волосами, временные татуировки, рисунки красками и грим. Для процедур специалисты должны использовать специальную детскую косметику и натуральные краски. Средства должны быть гипоаллергенными, без сильных ароматизаторов и веществ, которые могут вызывать повышенную чувствительность.
В ГОСТе также прописали требования к температуре. Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться выше 60 градусов. Вода для мытья головы детям до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет от 38 до 40 градусов.
Спа-программы для детей разрешены, но уход за кожей лица нельзя проводить с использованием инвазивных пилингов с кислотами высокой концентрации.
(Фото: magnific.com).