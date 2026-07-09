«Без пирсинга и маникюра»: в России салоны красоты будут работать с детьми по новым правилам

В ГОСТе также прописали требования к температуре. Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться выше 60 градусов. Вода для мытья головы детям до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет от 38 до 40 градусов.