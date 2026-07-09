Правительство отозвало проект о продаже алкоголя в duty free, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство России отозвало из Госдумы законопроект, разрешающий продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах, пишет газета «Известия».
«Правительство отозвало из Госдумы свой законопроект, легализовавший такую продажу в торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также в зонах выдачи багажа», — пишет издание.
Законопроект был внесен кабмином в нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина, который таким образом хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии коронавируса.
«Учитывая временный характер мер, предусмотренных предлагаемым законопроектом (до 30 июня 2026 года), а также принимая во внимание позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, законопроект утратил свою актуальность», — сообщили изданию в пресс-службе Минфина.