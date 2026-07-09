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Правительство отозвало проект о продаже алкоголя в duty free, пишут СМИ

«Известия»: кабмин отозвал проект о продаже алкоголя на внутренних рейсах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство России отозвало из Госдумы законопроект, разрешающий продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах, пишет газета «Известия».

«Правительство отозвало из Госдумы свой законопроект, легализовавший такую продажу в торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также в зонах выдачи багажа», — пишет издание.

Законопроект был внесен кабмином в нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина, который таким образом хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии коронавируса.

«Учитывая временный характер мер, предусмотренных предлагаемым законопроектом (до 30 июня 2026 года), а также принимая во внимание позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, законопроект утратил свою актуальность», — сообщили изданию в пресс-службе Минфина.

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