Три кафе в Хабаровском крае получили предупреждения за нарушения

«Нарушения установлены в работе ИП Клочкова О. А. (предприятие общепита “Кулинария” в п. Переяславка), ИП Глухова А. С. (кафе “Жемчужина” из с. Дрофа) и ИП Яненко О. А. (кафе “Уют” в с. Владимировка)», — говорится в сообщении.