Три кафе в Хабаровском крае получили предупреждения за нарушения

Владельцам предприятий общественного питания из района имени Лазо Хабаровского края объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательных требований, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«Нарушения установлены в работе ИП Клочкова О. А. (предприятие общепита “Кулинария” в п. Переяславка), ИП Глухова А. С. (кафе “Жемчужина” из с. Дрофа) и ИП Яненко О. А. (кафе “Уют” в с. Владимировка)», — говорится в сообщении.
Основанием для объявления предостережений стали отсутствие регистрации в ФГИС «ВетИС» и непогашение электронных ветеринарных сопроводительных документов на поступающую животноводческую продукцию.
Отсутствие эВСД говорит о том, что сырье для приготовления блюд в заведения общепита поступает без ветеринарных сопроводительных документов. Невозможно установить, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческой продукции, соблюдаются ли сроки годности, а значит, блюда для людей готовятся из продуктов неподтвержденного качества и безопасности.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что после массового отравления шаурмой в Хабаровске закрыли точку общепита «За обе щёки». Специалисты Роспотребнадзора во время проверки выявлены многочисленные нарушения.