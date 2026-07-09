В «Востсибнефтегазе» рассказали историю уникальной династии сибирских нефтяников

Отец Владимира, Валерий Кочеров, занимался инфраструктурным обустройством северных территорий. Его бригада возводила для нефтяников жилые дома, котельные и вертолетные площадки. Построенный ими в те годы автозимник от Юрубченской площади до границ Богучанского района используется до сих пор. Мать Владимира также внесла огромный вклад в развитие Севера: она преподавала английский и немецкий языки в байкитской школе, обучая детей вахтовиков даже в страшные морозы. В общей сложности родители посвятили Байкиту 37 лет и были удостоены звания ветеранов труда.