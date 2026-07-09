В «Востсибнефтегазе» рассказали историю уникальной династии сибирских нефтяников

«Востсибнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», рассказал историю трудовой династии, посвятившей освоению сибирских недр более полувека. На счету ее представителей — открытие крупнейших месторождений, строительство северных автозимников и развитие инфраструктуры Эвенкии.
Фундамент общей профессии заложил геолог Александр Голышев. В начале семидесятых годов он руководил Таймырской геофизической экспедицией, а затем возглавил «Енисейнефтегазгеологию». Труд его команды предопределил появление на карте Куюмбинского, Юрубченского и Ванкорского месторождений. В память о геологе Енисейское пароходство назвало его именем катер-буксир.
Эстафету подхватили следующие поколения. В их числе эколог компании «Востсибнефтегаз» Владимир Кочеров. Символично, что ему приходилось трудиться за рабочим столом своего дедушки в здании на проспекте Мира, 36, возведенном при непосредственном участии предка.
В нефтяную отрасль подались и другие члены семьи. Дядя и тетя Владимира, Анатолий и Валентина Хлебниковы, работали в Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции с 1972 года. Именно при их участии были получены первые показатели на скважине КП-1, а затем и промышленный приток куюмбинской нефти на КП-2.
Отец Владимира, Валерий Кочеров, занимался инфраструктурным обустройством северных территорий. Его бригада возводила для нефтяников жилые дома, котельные и вертолетные площадки. Построенный ими в те годы автозимник от Юрубченской площади до границ Богучанского района используется до сих пор. Мать Владимира также внесла огромный вклад в развитие Севера: она преподавала английский и немецкий языки в байкитской школе, обучая детей вахтовиков даже в страшные морозы. В общей сложности родители посвятили Байкиту 37 лет и были удостоены звания ветеранов труда.
В компании ВСНК работают представители нескольких династий, поэтому кадровая политика здесь строится не только вокруг текущих задач. Историческая преемственность и уважение к сложившимся традициям — в числе основных приоритетов. Такой подход обеспечивает стабильность коллектива и напрямую влияет на производственные результаты: добыча сибирской нефти ведется надежно, безопасно и с заботой о людях и природе.
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