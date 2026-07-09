Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Востсибнефтегазе» рассказали историю уникальной династии сибирских нефтяников

В День семьи, любви и верности «Востсибнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», рассказал историю трудовой династии, посвятившей освоению сибирских недр более полувека.

«Востсибнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», рассказал историю трудовой династии, посвятившей освоению сибирских недр более полувека. На счету ее представителей — открытие крупнейших месторождений, строительство северных автозимников и развитие инфраструктуры Эвенкии.

Фундамент общей профессии заложил геолог Александр Голышев. В начале семидесятых годов он руководил Таймырской геофизической экспедицией, а затем возглавил «Енисейнефтегазгеологию». Труд его команды предопределил появление на карте Куюмбинского, Юрубченского и Ванкорского месторождений. В память о геологе Енисейское пароходство назвало его именем катер-буксир.

Эстафету подхватили следующие поколения. В их числе эколог компании «Востсибнефтегаз» Владимир Кочеров. Символично, что ему приходилось трудиться за рабочим столом своего дедушки в здании на проспекте Мира, 36, возведенном при непосредственном участии предка.

В нефтяную отрасль подались и другие члены семьи. Дядя и тетя Владимира, Анатолий и Валентина Хлебниковы, работали в Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции с 1972 года. Именно при их участии были получены первые показатели на скважине КП-1, а затем и промышленный приток куюмбинской нефти на КП-2.

Отец Владимира, Валерий Кочеров, занимался инфраструктурным обустройством северных территорий. Его бригада возводила для нефтяников жилые дома, котельные и вертолетные площадки. Построенный ими в те годы автозимник от Юрубченской площади до границ Богучанского района используется до сих пор. Мать Владимира также внесла огромный вклад в развитие Севера: она преподавала английский и немецкий языки в байкитской школе, обучая детей вахтовиков даже в страшные морозы. В общей сложности родители посвятили Байкиту 37 лет и были удостоены звания ветеранов труда.

В компании ВСНК работают представители нескольких династий, поэтому кадровая политика здесь строится не только вокруг текущих задач. Историческая преемственность и уважение к сложившимся традициям — в числе основных приоритетов. Такой подход обеспечивает стабильность коллектива и напрямую влияет на производственные результаты: добыча сибирской нефти ведется надежно, безопасно и с заботой о людях и природе.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.