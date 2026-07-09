В Волжском осудят 18-летнего спортсмена, забившего прохожего

В сентябре прошлого года тогда еще несовершеннолетний волжанин шел мимо остановки на улице Мира и, заметив своих знакомых, которые о чем-то спорили с 42-летним мужчиной, решил остановиться. Владеющий приемами единоборств, он сперва ударил незнакомца рукой по голове. Когда тот отшатнулся и закрыл лицо руками, юноша с силой ударил его левой ногой, после чего пострадавший упал на землю. Уговоры его спутницы прекратить избиение на молодого спортсмена не подействовали.