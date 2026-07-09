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Магаданцу грозит до 5 лет лишения свободы за угон велосипеда

Полиция нашла местного жителя, угнавшего велосипед. Средство передвижения стояло в подъезде и было не пристегнутым замком. Ущерб составил 48 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция нашла местного жителя, угнавшего велосипед. Средство передвижения стояло в подъезде и было не пристегнутым замком. Ущерб составил 48 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.