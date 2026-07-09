Резо Гигинеишвили показал редкие фото с сыном и дочерью от Надежды Михалковой

В тот же день актер Мэттью Макконахи опубликовал редкую фотографию со своим старшим сыном Леви в честь его 18-летия. На снимке актер и его наследник одеты в джинсы и голубые рубашки. Леви является старшим сыном актера и его супруги Камилы Алвес.