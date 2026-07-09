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Резо Гигинеишвили показал редкие фото с сыном и дочерью от Надежды Михалковой

Российский режиссер и сценарист Резо Гигинеишвили опубликовал в личном блоге фотографию с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном, рожденными в браке с Надеждой Михалковой.

Российский режиссер и сценарист Резо Гигинеишвили опубликовал в личном блоге фотографию с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном, рожденными в браке с Надеждой Михалковой.

На снимке режиссер позирует в солнечных очках. Все трое искренне улыбались и смотрели в камеру. Кроме того, он разместил в соцсетях селфи с сыном.

В тот же день актер Мэттью Макконахи опубликовал редкую фотографию со своим старшим сыном Леви в честь его 18-летия. На снимке актер и его наследник одеты в джинсы и голубые рубашки. Леви является старшим сыном актера и его супруги Камилы Алвес.

8 июля актриса Светлана Иванова опубликовала в личном блоге фотографию своей старшей дочери, 14-летней Полины. Она запечатлена во время речной прогулки на теплоходе: девочка позировала на фоне живописного пейзажа. Дочь артистки улыбалась с наклеенной на лоб черной звездочкой.

1 июля актриса Светлана Ходченкова поделилась в социальных сетях кадрами со своей велопрогулки. Поклонники предположили, что компанию актрисе мог составить ее супруг, личность которого она не раскрывает.