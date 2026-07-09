В Хабаровске достроят один из самых известных долгостроев

Как уточнили в министерстве строительства Хабаровского края, строительство ЖК началось в 2016 году, но в 2019-м работы были остановлены, и стройка встала. В сентябре 2022-го застройщика ООО «Лидер» признали банкротом, после чего объект 4 года находился под управлением конкурсного управляющего. Чтобы сменить застройщика, потребовалась судебное решение. Наконец, в мае 2026 года суд удовлетворил заявление регионального Фонда защиты прав дольщиков о замене застройщика ООО «Лидер».