В Хабаровске достроят один из самых известных долгостроев

В краевой столице восстановят права дольщиков. 451 человек получит свои квартиры в ЖК «Ленинградский» — одном из самых печально известных долгостроев Хабаровска. 27-этажный дом на ул. Ленинградской, наконец-то, будет достроен, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как уточнили в министерстве строительства Хабаровского края, строительство ЖК началось в 2016 году, но в 2019-м работы были остановлены, и стройка встала. В сентябре 2022-го застройщика ООО «Лидер» признали банкротом, после чего объект 4 года находился под управлением конкурсного управляющего. Чтобы сменить застройщика, потребовалась судебное решение. Наконец, в мае 2026 года суд удовлетворил заявление регионального Фонда защиты прав дольщиков о замене застройщика ООО «Лидер».
Решение суда о смене застройщика уже вступило в силу. Срок апелляции истёк. Конкурс на определение генерального подрядчика на строительство будет объявлен до конца июля. После этого стартуют строительно-монтажные работы, которые продлятся ориентировочно 26 месяцев.
На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов числятся три недостроя в Хабаровском крае. Работа по восстановлению прав дольщиков и сдаче недостроенных объектов активно ведётся в регионе. За 2025−2026 годы из реестра проблемных объектов исключены 3 долгостроя: дольщики дома по ул. Фрунзе (ЖСК «Утёс») и «Строительство 4-этажных жилых домов по ул. Хорышева» получили компенсационные выплаты, а участники долевого строительства получили квартиры в достроенном доме по ул. Салтыкова-Щедрина.