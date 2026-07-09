Где в Геленджике есть бензин 9 июля 2026

По данным на 9:00 9 июля, в Геленджике работают восемь автозаправочных станций. Свежую сводку о ситуации с топливом в городе предоставила администрация курорта.
Собственники АЗС ввели ограничения на отпуск горючего: топливо выдают только в баки автомобилей, объем заправки варьируется в пределах 20−50 литров на машину.
Текущая доступность марок топлива такова:
— АИ 95 — есть лишь на двух станциях;
— АИ 92 — представлен только на одной АЗС;
— дизельное топливо — доступно на семи станциях, причем четыре из них отпускают исключительно ДТ.
Для удобства водителей власти подготовили список альтернативных АЗС поблизости:
«Роснефть» (мкр н Черемушки) — АИ 95 (по топливным картам) и ДТ;
«Роснефть» (ул. Туристическая) — ДТ;
«Лукойл» (кольцо) — ДТ;
«Газпромнефть» (М 4 «Дон», объездная) — АИ 92 и АИ 95, лимит — до 30 л на авто;
«Газпромнефть» (ул. Ходенко) — ДТ;
«Газпромнефть» (Сухумское шоссе) — ДТ;
«Лукойл» (с. Архипо Осиповка) — ДТ.
В администрации Геленджика говорят, что запасы топлива в городе есть, а профильные ведомства принимают меры для стабилизации обстановки.
«Просьба не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», — призвали власти Геленджика.