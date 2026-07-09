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Где в Геленджике есть бензин 9 июля 2026

В Геленджике работают восемь заправок 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 9:00 9 июля, в Геленджике работают восемь автозаправочных станций. Свежую сводку о ситуации с топливом в городе предоставила администрация курорта.

Собственники АЗС ввели ограничения на отпуск горючего: топливо выдают только в баки автомобилей, объем заправки варьируется в пределах 20−50 литров на машину.

Текущая доступность марок топлива такова:

— АИ 95 — есть лишь на двух станциях;

— АИ 92 — представлен только на одной АЗС;

— дизельное топливо — доступно на семи станциях, причем четыре из них отпускают исключительно ДТ.

Для удобства водителей власти подготовили список альтернативных АЗС поблизости:

«Роснефть» (мкр н Черемушки) — АИ 95 (по топливным картам) и ДТ;

«Роснефть» (ул. Туристическая) — ДТ;

«Лукойл» (кольцо) — ДТ;

«Газпромнефть» (М 4 «Дон», объездная) — АИ 92 и АИ 95, лимит — до 30 л на авто;

«Газпромнефть» (ул. Ходенко) — ДТ;

«Газпромнефть» (Сухумское шоссе) — ДТ;

«Лукойл» (с. Архипо Осиповка) — ДТ.

В администрации Геленджика говорят, что запасы топлива в городе есть, а профильные ведомства принимают меры для стабилизации обстановки.

«Просьба не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», — призвали власти Геленджика.

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