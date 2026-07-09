Суд назначил 12 лет колонии жителю Гвардейска за убийство ветерана ВОВ в 2011 году

Фото: прокуратура Калининградской области.
Гвардейский районный суд приговорил 40-летнего жителя области к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.
Суд установил, в ночь на 25 января 2011 года обвиняемый и его знакомый проникли в квартиру к 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны Фёдору Сырцу, избили его, нанесли удар ножом в шею, после чего задушили. Затем злоумышленники похитили из квартиры пенсионера 280 тыс. рублей, а также государственные награды ветерана, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие. После этого подельники скрылись с места преступления.
По горячим следам тогда были задержаны четверо жителей Знаменска, после предварительной проверки статус подозреваемых был присвоен троим из них. Однако, как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК, в результате причастность задержанных к преступлению не подтвердилась и долгие годы убийство ветерана оставалось нераскрытым. Тем не менее работа над делом не прекращалась, и спустя время путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, а также повторной работы с ранее допрошенными свидетелями правоохранителям удалось получить данные о причастности к совершению данного преступления 40-летнего жителя области и его знакомого, которому на момент совершения преступления было 25 лет.
В 2003 году первый злоумышленник уже был осужден за убийство и незаконное проникновение в жилище. Его подельник вскоре после убийства ветерана покинул территорию Калининградской области и убыл в другой регион, где скончался. По этой причине уголовное преследование в отношении него прекращено.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако присяжные вынесли обвинительный вердикт, признав доказанным его участие в преступлении. При этом коллегия сочла, что при назначении наказания подсудимый заслуживает снисхождения.
Суд квалифицировал действия мужчины по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ как убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с разбоем. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья.
Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего 1 млн рублей компенсации морального вреда и 280 тыс. рублей материального ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.