Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активность клещей в Красноярском крае снизилась

За последнюю неделю за медпомощью после укусов обратились 651 человек.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю фиксирует снижение активности клещей. За последнюю неделю за медпомощью после укусов обратились 651 человек, из них 79 — дети. При этом неделю ранее от присасываний клещей пострадал 1 101 житель.

С начала текущего сезона уже зарегистрировано 98 случаев клещевого вирусного энцефалита, 74 случая боррелиоза, 10 случаев сибирского клещевого тифа и по одному случаю эрлихиоза и анаплазмоза. Среди всех заболевших 30 детей.

Среди исследованных клещей переносчиками опасных инфекций оказались боррелиоз — 49,9%, анаплазмоз — 5%, эрлихиоз — 4,6% и клещевой вирусный энцефалит — 1,7%.

Известно, что на сегодняшний день акарицидной обработке подвергнуто около 5 000 га территорий региона.

Напоминаем, что, если вы обнаружили клеща на теле, аккуратно снимите его и сохраните для лабораторного исследования.

Не забывайте, что при выходе на природу необходимо осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше