Активность клещей в Красноярском крае снизилась

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю фиксирует снижение активности клещей. За последнюю неделю за медпомощью после укусов обратились 651 человек, из них 79 — дети. При этом неделю ранее от присасываний клещей пострадал 1 101 житель.
С начала текущего сезона уже зарегистрировано 98 случаев клещевого вирусного энцефалита, 74 случая боррелиоза, 10 случаев сибирского клещевого тифа и по одному случаю эрлихиоза и анаплазмоза. Среди всех заболевших 30 детей.
Среди исследованных клещей переносчиками опасных инфекций оказались боррелиоз — 49,9%, анаплазмоз — 5%, эрлихиоз — 4,6% и клещевой вирусный энцефалит — 1,7%.
Известно, что на сегодняшний день акарицидной обработке подвергнуто около 5 000 га территорий региона.
Напоминаем, что, если вы обнаружили клеща на теле, аккуратно снимите его и сохраните для лабораторного исследования.
Не забывайте, что при выходе на природу необходимо осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.