В Воронеже мать пострадавшего в игровом центре ребенка добилась компенсации 50 тыс руб

Владелица комплекса отказывалась платить, ссылаясь на условия договора публичной оферты, заключенного с посетителями, считая, что вся ответственность за жизнь и здоровье детей в центре лежит на сопровождающих. Но прокуратура посчитала, что условия договора, возлагающие всю ответственность за ребенка на сопровождающих, являются ничтожными, так как ущемляют права потребителя.