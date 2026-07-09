Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже мать пострадавшего в игровом центре ребенка добилась компенсации 50 тыс руб

Получить выплату через суд помогла прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже детскому развлекательному центру придется выплатить компенсацию мальчику, пострадавшему после падения в игровом комплексе. Такое решение принял суд.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. При выходе из игровой комнаты с горками 8-летний ребенок упал и получил травму. Его госпитализировали, в больнице потерпевшему сделали операцию. Но ребенок нуждался в длительной реабилитации, включая платные медицинские услуги и санаторно-курортное лечение.

Владелица комплекса отказывалась платить, ссылаясь на условия договора публичной оферты, заключенного с посетителями, считая, что вся ответственность за жизнь и здоровье детей в центре лежит на сопровождающих. Но прокуратура посчитала, что условия договора, возлагающие всю ответственность за ребенка на сопровождающих, являются ничтожными, так как ущемляют права потребителя.

— Владелец центра не предоставила доказательств, что травма была получена ребенком из-за нарушения правил. Суд удовлетворил иск к игровому комплексу. В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс рублей, а также штраф в размере 25 тыс рублей за неисполнение требований потребителя, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше