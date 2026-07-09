Bloomberg: судоходство через Ормузский пролив почти остановилось

Судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось после ударов США по Ирану. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
«В четверг движение через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удар по Ирану, а хрупкое перемирие между двумя сторонами стало выглядеть все более шатким», — говорится в сообщении от иностранного источника.
Аналитики агентства отмечают, что суда преимущественно двигались по иранскому маршруту в северной части пролива, тогда как американский маршрут вдоль побережья Омана почти не использовался.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп не видит смысла больше говорить с делегацией Ирана. Он объявил о возобновлении ударов.