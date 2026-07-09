Изменения в работе «Почты России» ждут нижегородцев с сентября 2026 года

Жители Нижегородской области, как и остальные россияне, столкнутся с масштабными переменами в работе «Почты России»: Госдума утвердила закон, модернизирующий сферу почтовой связи и расширяющий её цифровые сервисы. Об этом сообщили на сайте Госдумы.
Законопроект прошёл сразу второе и третье чтения в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал документ как меру, призванную поддержать и укрепить позиции «Почты России». Он акцентировал внимание на стратегическом значении предприятия, в котором занято свыше 170 тысяч сотрудников, и особо отметил важность сохранения сети отделений — в том числе в малонаселённых и труднодоступных районах.
Среди ключевых нововведений — возможность для организаций федеральной почтовой связи принимать электронные платежи без взимания комиссии кредитными учреждениями. Ещё одно значимое изменение касается сферы ЖКХ: платёжные документы за жильё и коммунальные услуги граждане смогут получать в электронном формате через портал Госуслуг.
Закон также регламентирует ряд дополнительных аспектов: разрешает размещение рекламы на платёжных документах, закрепляет правовой статус информационной системы для отправки электронной почты, а также даёт АО «Почта России» право привлекать к доставке и обработке корреспонденции юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Важным шагом в цифровизации станет внедрение цифровых почтовых ящиков — ими смогут пользоваться как физические, так и юридические лица для получения официальных и юридически значимых уведомлений. Кроме того, документ предполагает корректировку и оптимизацию режимов работы отделений почтовой связи.
Основная часть норм закона вступит в силу 1 сентября 2026 года, отдельные положения начнут действовать позже — в сроки, установленные самим документом.
Ранее нижегородцам рассказали о нововведениях в регионе с 1 июля.