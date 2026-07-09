Изменения в работе «Почты России» ждут нижегородцев с сентября 2026 года

Законопроект прошёл сразу второе и третье чтения в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал документ как меру, призванную поддержать и укрепить позиции «Почты России». Он акцентировал внимание на стратегическом значении предприятия, в котором занято свыше 170 тысяч сотрудников, и особо отметил важность сохранения сети отделений — в том числе в малонаселённых и труднодоступных районах.