В Гергебильском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений

В Дагестане 7−8 июля прошли сильные дожди. Из-за непогоды случились массовые перебои с электроснабжением: по состоянию на 8 июля без света оставались 48 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением затронули около 30 тыс. человек. Четыре населенных пункта в Дагестане оказались под угрозой подтопления из-за подъема уровня воды в реке Сулак до критических отметок.