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Трамп заявил, что Испания исправилась после его заявлений и выплатит деньги

Трамп отметил, что Испания восстановила свои позиции.

Источник: Комсомольская правда

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Испания наконец «исправилась» после его заявлений о прекращении торговли с ней и готова выплатить огромную сумму денег. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, когда возвращался с саммита НАТО.

По его словам, испанское государство полностью восстановила свои позиции. Теперь Мадрид полностью готов сотрудничать со Штатами.

«Испания сегодня была очень щедра. Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать», — заявил глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить все торговые отношения с Испанией. Он назвал эту европейскую страну «ужасной» за то, что Испания не увеличивает свои военные расходы до 5% от своего ВВП.

Ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что сильно разочарован странами-участниками блока. Политик отметил, что мог бы и вовсе не появиться на встрече, если бы она не проходила в Турции.

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