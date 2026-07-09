План спасения Подвальских террас разработали в Самарской области

В Самарской области разработали план спасения особо охраняемой природной территории «Подвальские террасы». О совещании на эту тему рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. По его словам, инициатива проведения мероприятия исходила от туристической компании, которая уже пять лет работает рядом с террасами.