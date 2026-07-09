В РВК рассказали, что происходит на месте коммунальной аварии в Воронеже

Отметим, что на время проведения восстановительных работ услуги водоснабжения и водоотведения у жителей ближайших районов не ограничивали. Однако в связи с работами частично перекрыто движение транспорта по Московскому проспекту и закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. На фоне введения ограничений в городе скорректировали 18 автобусных маршрутов, а троллейбусы № 7 и № 99 перестали курсировать.