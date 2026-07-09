В РВК рассказали, что происходит на месте коммунальной аварии в Воронеже

Ремонт канализационного коллектора на Московском проспекте в Воронеже близится к завершению. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в городском водоканале.
Минувшей ночью бригада заменила весь аварийный участок трубопровода — всего 22 метра. Теперь специалистам предстоит промыть коллектор от песка и грунта, после чего проверить его работу.
В ресурсоснабжающей организации отметили, что работы идут по графику. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить ремонт и восстановить штатную работу коллектора.
Отметим, что на время проведения восстановительных работ услуги водоснабжения и водоотведения у жителей ближайших районов не ограничивали. Однако в связи с работами частично перекрыто движение транспорта по Московскому проспекту и закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. На фоне введения ограничений в городе скорректировали 18 автобусных маршрутов, а троллейбусы № 7 и № 99 перестали курсировать.
Напомним, что в мае 2025 года практически на этом же месте произошла масштабная коммунальная авария. Тогда на её устранение ушло около недели.