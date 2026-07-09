Выдре Рэю привезли невесту в зоопарк Екатеринбурга

В Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение: к самцу выдры Рэю прилетела невеста. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.
Нового питомца зовут Бэрри. Ей исполнился год, она родилась 28 июля 2025 года в Новосибирском зоопарке и только начинает обживаться на новом месте.
«История знакомства Рэя и Бэрри полна романтики и забавных ситуаций. Бэрри любит дразнить соседа: подплывает к его вольеру, что-то щебечет, хвастается своим обедом или просто кокетливо строит глазки. Как только Рэй решается подойти ближе, Бэрри грациозно отплывает в сторону», — рассказали в зоопарке. Сводить животных в зверинце пока не планируют, так как Бэрри еще слишком мала и должна привыкнуть к новому дому.
В меню у выдр — горбуша, салака и курица. За день животное съедает около 1 кг рыбы. В дикой природе выдра также питается лягушками, птицами, мелкими млекопитающими, водными насекомыми, раками и моллюсками. Выдры — водные животные, предпочитающие пресноводные водоемы. Иногда они селятся в устьях рек и на морских побережьях, но чаще всего выбирают реки с омутами, не замерзающими зимой быстринами, подмытыми берегами и заросшими утесами. В таких местах должно быть много укрытий и нор, которые выдры устраивают в пещерах или среди прибрежной растительности.
Эти животные территориальны. Летом одна выдра контролирует участок реки длиной от 2 до 18 км и около 100 м вглубь прибрежной зоны. Выдры предпочитают ходить по одним и тем же маршрутам, используя их из года в год.
Зимой, когда количество рыбы уменьшается и водоемы покрываются льдом, выдре приходится искать новые места. В такие периоды она может преодолевать до 20 км в день. В холодное время года выдра не накапливает жир, и ее единственный способ защититься от холода — это теплый, непромокаемый мех.