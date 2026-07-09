Выдре Рэю привезли невесту в зоопарк Екатеринбурга

В меню у выдр — горбуша, салака и курица. За день животное съедает около 1 кг рыбы. В дикой природе выдра также питается лягушками, птицами, мелкими млекопитающими, водными насекомыми, раками и моллюсками. Выдры — водные животные, предпочитающие пресноводные водоемы. Иногда они селятся в устьях рек и на морских побережьях, но чаще всего выбирают реки с омутами, не замерзающими зимой быстринами, подмытыми берегами и заросшими утесами. В таких местах должно быть много укрытий и нор, которые выдры устраивают в пещерах или среди прибрежной растительности.