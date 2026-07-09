Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в 30 регионах страны

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Челябинской области, Тыве, Иркутской и Амурской областях. В отдельных районах Северной Осетии, Ингушетии и Чечни порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. При этом в Курганской области сохранится аномальная жара — температура будет превышать климатическую норму более чем на семь градусов.