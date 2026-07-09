Игорь Потоцкий: Система медиакоммуникаций вошла в состояние неуправляемого хаоса, и какой она станет, сказать сложно

Ожидания от форума — прежде всего, получить представление о том, чем живет медиасообщество именно Дальнего Востока. Страна большая, очень разная, и средняя температура по больнице здесь не работает. Второе — представить коллегам новый продукт — рейтинг роста регионального ТВ, который впервые позволяет увидеть, что происходит в реальности в этой сфере коммуникаций. Это уникальный инструмент как для менеджмента, которому нужно понимать, каковы результаты его деятельности, и собственников, которым тоже важно понимать, что происходит с их активами, так и для рекламодателей, которым тоже важно понимать, за что они на самом деле платят.