Игорь Потоцкий: Система медиакоммуникаций вошла в состояние неуправляемого хаоса, и какой она станет, сказать сложно

Дальневосточный медиафорум (12+) пройдет 23−24 июля 2026 года в Хабаровске (нулевой день — 22 июля), среди приглашенных экспертов форума — председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ Игорь Потоцкий. В преддверии крупного отраслевого события ИА АмурМедиа пообщалось со спикером.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.
— Игорь Витальевич, зачем нужны медиа-форумы в офлайн-формате в наше время, когда развиты онлайн-сервисы общения?
— Онлайн-общение — очень функциональная и полезная вещь. Объяснять почему, нужды давно нет. Но в оффлайн режиме медиафорумы, как и любые другие форумы, оставляют возможности, которых никогда не будет у онлайн-коммуникаций. Во-первых, живое общение, что всегда важно, потому что так строятся отношения. Во-вторых, при таком общении возникают темы и вопросы, не предусмотренные ранее. И живое общение в большом собрании профессионалов позволяет развивать эти темы быстрее и эффективнее.
— Какие два (меньше/больше) ключевых изменения в сфере медиа уже происходят или произойдут в ближайшее время и окажут серьезное влияние на СМИ и инфосферу в целом?
— Есть одно масштабное изменение, которое радикально меняет существо и будущее медиа. Это принципиальное изменение не только технологий, но и сути массовых коммуникаций. Это, как предсказывал в 60-х Макклюэн, превращение медиа из одноканальных во многоканальные, где вы не вещаете без альтернативы и обратной связи, а находитесь в коммуникации. И изменение смысла и ценности знания как инструмента власти, о чем в те же 60-е писал Лиотар. И технологические перемены в производстве и потреблении информации.
Потребитель больше не привязан к стационарному источнику информации или каналу ее получения. Смартфон в кармане делает борьбу за внимание потребителя гораздо более сложной задачей. И еще более задача осложняется тем, что возможности ИИ радикально усиливают перенасыщение информационного поля. Статистика 10-летней давности говорит о том, что житель крупного города получает в сутки не менее 5000 сообщений, из которых примерно 2000 информационные, и еще 3 тысячи — маркетинговые. Это все — новости, вывески на витринах, рекламные щиты, звонки, чьи-то рассказы. В этом информационном шуме добраться до внимания и сознания потребителя уже большая проблема.
Но сейчас, когда информационное фланирование или почти автоматическое листание информационных лент или видео в телефоне сопровождается очень быстрым и дешевым производством контента, сгенерированного ИИ, проблема становится на порядок серьезнее. С одной стороны — сложно донести сообщение, с другой — сложно распознать важное в потоке информационного хлама.
И есть еще проблема организации и управления сферой коммуникаций — это касается и технологий, и регулирования, и оценок рынка. АКАР, например, уже несколько лет не выделяет в ежегодных оценках рекламного рынка ТВ как сегмент рекламного рынка, потому что никто больше не может сказать, где границы ТВ. Никто же пока не смог определить, что такое онлайн вещание — это ТВ или интернет. Законодательство в этой сфере успевает устареть быстрее, чем предпринимаются попытки его апдейта.
Иными словами, система медиакоммуникаций вошла в состояние неуправляемого хаоса, в котором постепенно сформируется другая структура рынка, но вряд ли кто-то сейчас может определенно сказать, какой она в итоге станет.
— Поделитесь вашими ожиданиями от Дальневосточного медиафорума. Возможно, хотите с кем-то конкретным пообщаться, или затронуть определенную тему.
Ожидания от форума — прежде всего, получить представление о том, чем живет медиасообщество именно Дальнего Востока. Страна большая, очень разная, и средняя температура по больнице здесь не работает. Второе — представить коллегам новый продукт — рейтинг роста регионального ТВ, который впервые позволяет увидеть, что происходит в реальности в этой сфере коммуникаций. Это уникальный инструмент как для менеджмента, которому нужно понимать, каковы результаты его деятельности, и собственников, которым тоже важно понимать, что происходит с их активами, так и для рекламодателей, которым тоже важно понимать, за что они на самом деле платят.