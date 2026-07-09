Красноярским бизнесменам объяснили, почему победа в тендере не гарантирует прибыль

По данным ГК «Национальная юридическая коллегия», большинство проблем возникает уже после победы в тендере. Бизнес сталкивается с отказом в приемке работ, спорами по объемам исполнения, необоснованными штрафами, задержками оплаты и даже риском включения в реестр недобросовестных поставщиков, что влечет серьезную юридическую ответственность в сфере закупок.