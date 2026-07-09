Красноярским бизнесменам объяснили, почему победа в тендере не гарантирует прибыль

Многие компании воспринимают государственные закупки как возможность получить новый контракт. Однако на практике участие в торгах — это лишь начало процесса. Без глубокого понимания контрактной системы и решения возникающих юридических вопросов в закупке даже выигранный лот может обернуться убытками.
По данным ГК «Национальная юридическая коллегия», большинство проблем возникает уже после победы в тендере. Бизнес сталкивается с отказом в приемке работ, спорами по объемам исполнения, необоснованными штрафами, задержками оплаты и даже риском включения в реестр недобросовестных поставщиков, что влечет серьезную юридическую ответственность в сфере закупок.
Один из показательных кейсов связан с производственной компанией, которая решила самостоятельно выйти на рынок государственных закупок. Руководство понимало потенциал этого направления, однако не обладало достаточным опытом участия в конкурсных процедурах. После подачи заявок предприятие получило первые контракты.
Однако при исполнении одного из договоров между заказчиком и исполнителем возник спор относительно объема выполненных работ и размера оплаты. Заказчик ссылался на нарушения условий контракта и отказывался принимать часть результатов работ.
Для защиты своих интересов компания обратилась в ГК «НЮК». Юристы подключили к работе экспертов, чтобы те провели строительно-техническую экспертизу, а также изучили закупочную и исполнительную документацию В результате специалистам удалось подтвердить правомерность действий исполнителя и защитить его финансовые интересы.
«За последние годы мы сопровождали множество проектов и убедились: выиграть закупку — это 10% успеха. Остальные 90% — это грамотное исполнение контракта, работа с заказчиком и защита интересов поставщика при возникновении споров. Именно на этом этапе бизнес чаще всего теряет деньги», — отметил заместитель генерального директора ГК «Национальная юридическая коллегия» Александр Пархоменко.
Специалисты ГК «НЮК» помогают бизнесу правильно выстроить работу с заказчиками и заранее оценить возможные риски сотрудничества. В рамках комплексного сопровождения госзакупок они занимаются подготовкой конкурсной документации и оказывают предпринимателям поддержку на всех этапах закупочных процедур.
Поскольку предотвратить проблему всегда проще и выгоднее, чем устранять ее последствия, особое внимание в компании уделяют профилактике правовых рисков. Для этого в ГК «Национальная юридическая коллегия» бизнесу доступны правовой аудит и абонентское юридическое обслуживание.
Подробно узнать об услугах ГК «НЮК» и записаться на консультацию можно на сайте компании, по телефону: 8 (800) 550−13−02, а также в Telegram (@Ndz2014) и «Максе» по номеру: 8 902 929−44−10.
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