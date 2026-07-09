На трассах Челябинской области ограничили проезд большегрузов

В связи с аномальной жарой 9 июля на нескольких участках федеральных автодорог ограничено движение грузового транспорта. Мера направлена на сохранность дорожного покрытия в период высоких температур, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
В Челябинской области введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Как сообщили в региональном управлении автодорог, ограничения действуют 9 июля с 08:00 до 20:00 на следующих участках федеральных трасс:
— А-310 — с 16-го по 146-й километр;
— Р-254 «Иртыш» — с 12-го по 55-й километр (до границы с Курганской областью).
Ограничение вводится в периоды жаркой погоды, когда температура воздуха превышает +32 градусов. Оно касается грузового транспорта, масса которого с грузом или без груза либо нагрузка на ось превышают допустимые значения, установленные правительством РФ.
Мера носит профилактический характер и направлена на сохранность асфальтобетонного покрытия: при высокой температуре дорожное полотно размягчается и тяжелые грузовики могут оставлять на нем колеи и деформации.
Водителям тяжеловесного транспорта рекомендовано планировать маршруты с учетом введенных ограничений либо переносить время движения на ночные часы, когда температура воздуха снижается. Ограничения будут действовать до стабилизации погодных условий. О снятии запрета будет сообщено дополнительно.