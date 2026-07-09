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Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату предложили подписать контракт

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в среду, 8 июля, призвала депутата Государственной думы Алексея Журавлева, который стал бить кулаком по столу после вопроса о том, является ли он участником специальной военной операции (СВО), сдать мандат и заключить контракт с Министерством обороны России.

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в среду, 8 июля, призвала депутата Государственной думы Алексея Журавлева, который стал бить кулаком по столу после вопроса о том, является ли он участником специальной военной операции (СВО), сдать мандат и заключить контракт с Министерством обороны России.

— Всем понятно — если там он будет так же хамить и орать «в задницу засунь себе удостоверение участника СВО», Журавлеву рыло так начистят, что вся спесь слетит и аккуратно выстриженная бородка будет жалко выглядеть. И, конечно, там у него не будет таких зарплат, льгот и связей и возможностей пиариться на ТВ, — подчеркнула артистка.

Поплавская добавила, что не будет голосовать за Журавлева, передает ее Telegram-канал.

8 июля юрист Иван Миронов спросил депутата, как тот мог бы прокомментировать свое пребывание в Москве, в то время как он сам призывает сплотиться и не жалеть жизни в зоне боевых действий. В ответ на это Журавлев рассказал, что приезжает в зону СВО на юго-востоке Украины с 2014 года и заявил, что депутатам «запрещено» участвовать в боевых действиях. После вопроса о том, является ли Журавлев участником СВО, он стал нецензурно выражаться и бить кулаком по столу, после чего покинул студию.

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