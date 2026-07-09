Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату предложили подписать контракт

8 июля юрист Иван Миронов спросил депутата, как тот мог бы прокомментировать свое пребывание в Москве, в то время как он сам призывает сплотиться и не жалеть жизни в зоне боевых действий. В ответ на это Журавлев рассказал, что приезжает в зону СВО на юго-востоке Украины с 2014 года и заявил, что депутатам «запрещено» участвовать в боевых действиях. После вопроса о том, является ли Журавлев участником СВО, он стал нецензурно выражаться и бить кулаком по столу, после чего покинул студию.