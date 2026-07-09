В Екатеринбурге открыли новую мемориальную доску в честь Александра I

Впервые мемориальная доска, посвященная визиту императора, была открыта в 2023 году, Она была сделана из черного габбро. «Белый мрамор — это светлая история, не кладбищенская», — пояснил инициатор переустановки, директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин. Помощь в реализации идеи оказали «КоелгаМрамор» и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУПИК).