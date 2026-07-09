«Был какой-то кошмар!»: звезда «Реальных пацанов» устроил в поезде ночной дебош с матом и оскорблениями женщин

Когда дебошир переключился на детей, уставшая от криков пассажира бросилась в бой и, схватив его за грудь, стала выталкивать в тамбур. Вместе с другим пассажиром они удерживали Орлова до прибытия поезда в Кострому, где в 6 утра его наконец скрутила полиция.