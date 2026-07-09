«Был какой-то кошмар!»: звезда «Реальных пацанов» устроил в поезде ночной дебош с матом и оскорблениями женщин

Ночная поездка в плацкарте поезда Москва — Пермь обернулась для многих пассажиров настоящим кошмаром. Известный актёр Михаил Орлов, снявшийся в хитах «Я худею» и «Реальные пацаны», устроил громкий скандал с матом и оскорблениями. Об этом пишет «КП — Пермь».
Все началось глубокой ночью, когда попутчики уже спали. «Ничего не предвещало плохого… Только все уснули, как началось шоу. Этот седовласый мужчина начал громко кричать и нецензурно выражаться», — вспоминает одна из очевидцев.
Замечания не помогли. «Полный вагон детей, он всех женщин начал оскорблять. Это был какой-то кошмар!», — отметила она.
Когда дебошир переключился на детей, уставшая от криков пассажира бросилась в бой и, схватив его за грудь, стала выталкивать в тамбур. Вместе с другим пассажиром они удерживали Орлова до прибытия поезда в Кострому, где в 6 утра его наконец скрутила полиция.
Ранее звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. Перед полетом он выпил с концертным директором, а на борту актер нецензурно ругался, оскорблял бортпроводников и не реагировал на замечания пассажиров.