Экс-президента Кореи Юн Сок Ёля приговорили к семи годам тюрьмы

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к семи годам тюрьмы за попытку помешать своему аресту в январе прошлого года. Об этом стало известно из зала суда, прямую трансляцию процесса вел телеканал KBS.
Высшая судебная инстанция утвердила приговор Юн Сок Ёлю в Республике Корея. Экс-президент признан виновным в воспрепятствовании работе властей и осужден на семь лет. В январе 2025 года политик проигнорировал ордер на арест и приказал охране не допустить задержания. Правоохранители смогли арестовать его только со второй попытки.
Верховный суд вынес первый вердикт по делу бывшего южнокорейского лидера Юн Сок Ёля. Он фигурирует в восьми делах о незаконном введении военного положения, за что был отстранён от власти в апреле 2025 года Конституционным судом.
Ранее KP.RU рассказал, почему в Южной Кореи несколько раз вводилось военное положение. Отмечается, что власти страны решили использовать эту лазейку, чтобы избежать импичмента.