Экс-президента Кореи Юн Сок Ёля приговорили к семи годам тюрьмы

Высшая судебная инстанция утвердила приговор Юн Сок Ёлю в Республике Корея. Экс-президент признан виновным в воспрепятствовании работе властей и осужден на семь лет. В январе 2025 года политик проигнорировал ордер на арест и приказал охране не допустить задержания. Правоохранители смогли арестовать его только со второй попытки.