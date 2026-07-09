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Экс-президента Кореи Юн Сок Ёля приговорили к семи годам тюрьмы

Бывший политик признан виновным в попытке помешать своему аресту.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к семи годам тюрьмы за попытку помешать своему аресту в январе прошлого года. Об этом стало известно из зала суда, прямую трансляцию процесса вел телеканал KBS.

Высшая судебная инстанция утвердила приговор Юн Сок Ёлю в Республике Корея. Экс-президент признан виновным в воспрепятствовании работе властей и осужден на семь лет. В январе 2025 года политик проигнорировал ордер на арест и приказал охране не допустить задержания. Правоохранители смогли арестовать его только со второй попытки.

Верховный суд вынес первый вердикт по делу бывшего южнокорейского лидера Юн Сок Ёля. Он фигурирует в восьми делах о незаконном введении военного положения, за что был отстранён от власти в апреле 2025 года Конституционным судом.

Ранее KP.RU рассказал, почему в Южной Кореи несколько раз вводилось военное положение. Отмечается, что власти страны решили использовать эту лазейку, чтобы избежать импичмента.