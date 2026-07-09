Российская армия получила новую партию самолётов Су-34 и Су-30СМ2

Кроме того, истребитель способен эффективно поражать наземные, воздушные и морские объекты, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Су-34 предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых ПВО и расположенных на большом удалении от аэродромов базирования. Помимо этого, самолёт может выполнять задачи воздушной разведки.