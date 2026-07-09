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Один человек погиб и 22 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 75 ударов по Белгородской области. В результате один человек погиб и 22 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки ВСУ нанесли 75 ударов по Белгородской области. В результате один человек погиб и 22 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в Max.

Мужчина погиб из-за удара дрона по коммерческому объекту в Белгородском округе. При той же атаке пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший ранения в Валуйском округе 1 июля.

Всего пострадали 22 мирных жителя, включая 17-летнюю девушку, которая переведена в федеральное медучреждение. Еще шесть человек находятся в больницах Белгородской области.

ВСУ также нанесли удары по Белгороду, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Они произвели три артиллерийских обстрела, расчеты ПВО сбили и подавили 99 беспилотников.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 123 атакам со стороны Украины. В результате ранения получили десять мирных жителей.

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