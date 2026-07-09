Один человек погиб и 22 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Мужчина погиб из-за удара дрона по коммерческому объекту в Белгородском округе. При той же атаке пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший ранения в Валуйском округе 1 июля.