Дерматолог Кусая предупредила, кому лучше избегать долгого пребывания на солнце

Гиперчувствительность кожи к солнцу может быть вызвана не только приёмом лекарств или беременностью, но и другими факторами, такими как воздействие воды во время купания (это один из видов «отпускного дерматоза»). Также чувствительность кожи может быть связана с некоторыми заболеваниями, например, с красной волчанкой. Даже если симптомы проходят быстро, это может быть сигналом, что нужно внимательнее следить за своим здоровьем.