Дерматолог Кусая предупредила, кому лучше избегать долгого пребывания на солнце

Некоторые гормональные препараты, такие как контрацептивы и средства для лечения онкологических заболеваний, могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Об этом сообщила врач-онколог, дерматовенеролог и косметолог Наталья Кусая, передаёт ТАСС.
По словам эксперта, важно правильно выбирать время и место для загара, особенно на солнечном пляже. Необходимо учитывать индивидуальные особенности кожи и возраст. Беременным женщинам следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, така как они тоже более чувствительны к ультрафиолету.
Гиперчувствительность кожи к солнцу может быть вызвана не только приёмом лекарств или беременностью, но и другими факторами, такими как воздействие воды во время купания (это один из видов «отпускного дерматоза»). Также чувствительность кожи может быть связана с некоторыми заболеваниями, например, с красной волчанкой. Даже если симптомы проходят быстро, это может быть сигналом, что нужно внимательнее следить за своим здоровьем.
Наталья Кусая также подчеркнула, что при загаре важно учитывать фототип кожи. Люди со светлой кожей чаще получают солнечные ожоги, поэтому им нужно быть особенно осторожными. Маленьким детям вообще не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.
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