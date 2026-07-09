Врач Еременко пояснил, почему отказ от соли в жару может закончиться обмороком

Особенно уязвимы пожилые люди, спортсмены, те, кто работает на улице, и люди с низким давлением или принимающие мочегонные препараты. Первые признаки нарушения водно-солевого баланса — слабость, утомляемость, головные боли и судороги. Если восполнять потерю жидкости только водой, уровень натрия может упасть ещё сильнее, что опасно для мозга.