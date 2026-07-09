Врач Еременко пояснил, почему отказ от соли в жару может закончиться обмороком

Летом многие ограничивают потребление соли, чтобы избежать отёков. Однако это может привести к дефициту натрия, особенно в жару, предупредил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
В жару организм теряет через пот не только воду, но и электролиты, в частности натрий. Этот элемент играет ключевую роль в поддержании нормального объёма крови, функционировании нервной системы и стабильного артериального давления. Резкое сокращение соли может вызвать слабость, головокружение и даже обморок.
Особенно уязвимы пожилые люди, спортсмены, те, кто работает на улице, и люди с низким давлением или принимающие мочегонные препараты. Первые признаки нарушения водно-солевого баланса — слабость, утомляемость, головные боли и судороги. Если восполнять потерю жидкости только водой, уровень натрия может упасть ещё сильнее, что опасно для мозга.
«Это состояние называется гипонатриемия и оно опасно тем, что может привести к отёку клеток, включая клетки головного мозга. После длительного пребывания на жаре или интенсивной физической нагрузки важно пополнять не только жидкость, но и электролиты», — рассказал специалист.
Здоровым людям достаточно сбалансированного рациона, но людям с пониженным давлением может потребоваться больше натрия. А вот пациентам с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями важно не увеличивать потребление соли летом. Самостоятельно изменять рацион или лечение без консультации врача не стоит, чтобы не нарушить водно-электролитный баланс.