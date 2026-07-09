Стало известно, какой контент о семье и любви выбирают нижегородцы

На платформе «КИОН» лидером стал фильм «Алиса в Стране Чудес» (6+) — экранизация по мотивам сказки Льюиса Кэрролла с участием Анны Пересильд, Милоша Биковича, Паулины Андреевой, Иры Горбачёвой и Сергея Бурунова. В числе популярных также оказались комедия «Мужские правила моего деда» (12+), новое прочтение классики «Домовёнок Кузя» (6+), мультфильм «Три кота и море приключений» (0+), а также комедия «Денискины рассказы» (6+) по произведениям Виктора Драгунского.