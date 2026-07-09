Стало известно, какой контент о семье и любви выбирают нижегородцы

Нижегородцев привлекают истории о крепкой дружбе, тёплых отношениях между поколениями и вечных чувствах. К такому выводу пришли аналитики холдинга ON Медиа (входит в группу МТС), изучая медиапотребление жителей региона с начала 2026 года. Исследование было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
На платформе «КИОН» лидером стал фильм «Алиса в Стране Чудес» (6+) — экранизация по мотивам сказки Льюиса Кэрролла с участием Анны Пересильд, Милоша Биковича, Паулины Андреевой, Иры Горбачёвой и Сергея Бурунова. В числе популярных также оказались комедия «Мужские правила моего деда» (12+), новое прочтение классики «Домовёнок Кузя» (6+), мультфильм «Три кота и море приключений» (0+), а также комедия «Денискины рассказы» (6+) по произведениям Виктора Драгунского.
В книжном сервисе «Строки» нижегородцы отдавали предпочтение глубоким историям о человеческих судьбах и родственных узах. В топ вошли роман «Завет воды» Абрахама Вергезе (18+), семейная сага «Стеклянный дворец» Амитава Гоша (16+), а также роман Адрианы Трижиани «Добро не оставляйте на потом» (16+).
Для семейных вечеров жители региона чаще всего выбирают песни L'One «Рядом навсегда» (12+), «Эхо любви» Анны Герман (6+), «Дыхание» группы Nautilus Pompilius (12+), «Спасибо, родная» Михаила Боярского (6+) и «Комета» JONY (12+).
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, анализ предпочтений нижегородцев показывает, что День семьи, любви и верности остаётся отличным поводом собраться вместе, посмотреть хорошее кино или послушать аудиоспектакль.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская молодежь выбирает остросюжетный контент.