Новым главным тренером футзального «Торпедо» стал Евгений Иваняк

Иваняк завершил профессиональную карьеру вратаря по окончании сезона 2023/24, проведя за волжан 117 официальных матчей. Уже в начале сезона 2024/25 он вошёл в тренерский штаб команды «Торпедо-2» в должности второго тренера и тренера вратарей, а позднее возглавил «Торпедо U-18».