Новым главным тренером футзального «Торпедо» стал Евгений Иваняк

К новому сезону футзальное «Торпедо» будет готовить 43-летний Евгений Иваняк, который в минувшем сезоне возглавлял дубль нижегородского клуба.
Иваняк завершил профессиональную карьеру вратаря по окончании сезона 2023/24, проведя за волжан 117 официальных матчей. Уже в начале сезона 2024/25 он вошёл в тренерский штаб команды «Торпедо-2» в должности второго тренера и тренера вратарей, а позднее возглавил «Торпедо U-18».
В первом же сезоне под его руководством юные торпедовцы завоевали золотые медали Юниорлиги (до 18 лет). В сезоне 2025/26 Евгений Викторович возглавил дублирующий состав «Торпедо» и привёл команду к бронзовым медалям первенства высшей лиги.