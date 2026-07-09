Пара из Нижегородской области поженилась на свадебном фестивале в Москве

В столице в рамках мероприятия ребята поженились. А вот познакомились они на работе в центре культуры и досуга — Дмитрий пришел туда устраиваться звукооператором. Но ребята не сразу нашли общий язык. По словам жениха, сначала они ругались и подкалывали друг друга.