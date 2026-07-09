Пара из Нижегородской области поженилась на свадебном фестивале в Москве

В День семьи, любви и верности в Москве прошел всероссийский свадебный фестиваль. В нем приняла участие пара Екатерины и Дмитрия из Павлова, представлявшая Нижегородскую область.
В столице в рамках мероприятия ребята поженились. А вот познакомились они на работе в центре культуры и досуга — Дмитрий пришел туда устраиваться звукооператором. Но ребята не сразу нашли общий язык. По словам жениха, сначала они ругались и подкалывали друг друга.
Спустя время между молодоженами появилась связь и они стали все больше общаться и проводить вместе время. Как отмечает Екатерина, муж стал для нее настоящим другом.
«Постоянно были на телефоне. Просто тянуло друг к другу очень сильно», — рассказывают ребята.
Как оказалось, сначала пара записалась на свадебный фестиваль, а уже после Дмитрий сделал невесте предложение. Он записал трогательную речь на специальную кассету-плеер, которая в будущем напомнит об этом важном событии в деталях, и преподнес возлюбленной кольцо.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 250 браков зарегистрировали в Нижегородской области в День семьи, любви и верности.