Пятый семейный МФЦ заработал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае открыт пятый семейный многофункциональный центр — он начал работу в посёлке Хор на базе «Хорского социально реабилитационного центра для несовершеннолетних» (ул. Менделеева, 2а). Учреждение предоставляет широкий спектр социальных услуг: оформление мер поддержки, психологическая и юридическая помощь, консультации по пособиям, выплатам и компенсациям, при этом для каждой семьи разрабатывается индивидуальная траектория сопровождения, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.