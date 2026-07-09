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В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов

В международном аэропорту Сочи задерживаются 72 авиарейса. Сбои затронули как вылеты, так и прилёты по внутренним и международным направлениям. Об этом следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Вовремя не смогли отправиться 31 рейс. Задержки затронули как российские города, так и зарубежные направления. Среди международных маршрутов сдвинуто расписание рейсов в Тель-Авив и Стамбул. Кроме того, позже запланированного отправятся самолёты в Красноярск, Омск, Пермь, Уфу, Москву, Самару, Казань, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Ещё более напряжённая ситуация сложилась с прибывающими рейсами. На прилёт задерживается 41 самолёт. Изменения в расписании коснулись рейсов из Иванова, Батуми, Самарканда, Омска, Сургута, Тбилиси, Барнаула и Уфы. Также с опозданием ожидаются несколько самолётов из Перми, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы и Екатеринбурга.

Днём ранее в аэропорту Сочи наблюдались ещё более масштабные сбои в расписании. Тогда с задержками выполнялись 156 рейсов, из которых 89 ожидали вылета, а 67 — прибытия. Массовые изменения в расписании произошли на фоне объявленной в городе угрозы атаки беспилотников. Ограничения затронули как внутренние, так и международные направления.

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