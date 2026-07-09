Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярца арестовали за поездку на мощном электровелосипеде пьяным и без прав (видео)

В Красноярске привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину за управление мощным электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения.

В Красноярске привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину за управление мощным электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения.

Опасную поездку мужчины 4 июля пресекли сотрудники ДПС в Свердловском районе краевого центра. Двигаясь по улице Лесопильщиков, водитель держался на дороге неуверенно. После его остановки алкотестер показал 1,721 мг/л.

«В ходе проверки выяснилось, что электровелосипед обладает мощностью двигателя более 250 Вт. Согласно законодательству, такое транспортное средство приравнивается к категории “М” (мопед). Для управления им водитель обязан иметь удостоверение, которого у 42-летнего красноярца не оказалось», — рассказали в ГАИ.

Суд приговорил нарушителя к 10 суткам ареста, а его транспорт поместили на спецстоянку.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.