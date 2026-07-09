Красноярца арестовали за поездку на мощном электровелосипеде пьяным и без прав (видео)

«В ходе проверки выяснилось, что электровелосипед обладает мощностью двигателя более 250 Вт. Согласно законодательству, такое транспортное средство приравнивается к категории “М” (мопед). Для управления им водитель обязан иметь удостоверение, которого у 42-летнего красноярца не оказалось», — рассказали в ГАИ.