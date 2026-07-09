Красноярца арестовали за поездку на мощном электровелосипеде пьяным и без прав (видео)

В Красноярске привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину за управление мощным электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения.
Опасную поездку мужчины 4 июля пресекли сотрудники ДПС в Свердловском районе краевого центра. Двигаясь по улице Лесопильщиков, водитель держался на дороге неуверенно. После его остановки алкотестер показал 1,721 мг/л.
«В ходе проверки выяснилось, что электровелосипед обладает мощностью двигателя более 250 Вт. Согласно законодательству, такое транспортное средство приравнивается к категории “М” (мопед). Для управления им водитель обязан иметь удостоверение, которого у 42-летнего красноярца не оказалось», — рассказали в ГАИ.
Суд приговорил нарушителя к 10 суткам ареста, а его транспорт поместили на спецстоянку.
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