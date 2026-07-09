Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье запустят цифровые проекты для контроля в сфере туризма

Речь идет о «Цифровом поиске средств размещения» и «Чистом реестре».

Проекты «Цифровой поиск средств размещения» и «Чистый реестр» запустят в Московской области для повышения контроля в туристской сфере. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

«Цифровой поиск средств размещения» предусматривает использование программного робота, который будет сопоставлять данные реестра с информацией на сайтах агрегаторов. Система автоматически выявит недостоверные сведения и нарушения обязательных требований.

В ходе проекта «Чистый реестр» робот сравнит данные реестра с информацией из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Это позволит оперативно выявлять владельцев коллективных средств размещения, прекративших деятельность. Следующим этапом станет внедрение предиктивной аналитики на основе больших данных. Такой подход позволит не только находить несоответствия, но и предотвращать риски, способные нанести ущерб обществу и государству.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.