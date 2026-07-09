Ростовская IT-компании «Лилиани Софт» признана банкротом с долгом в 623 млн рублей

С заявлением в суд о признании ООО «Лилиани Софт» банкротом в июле 2025 года обратилось ПАО «Сбербанк». Как сообщал «Ъ-Ростов», размер требований кредитора превысил 605 млн руб., из которых 544,7 млн руб. — задолженность по кредитам, 19,3 млн руб. — проценты, а 41,5 млн руб. — неустойка.