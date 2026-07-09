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В Прикамье заметили трёх лисят на улице Космонавтов

Животные находятся близко к жилым домам.

Трёх маленьких лисят заметили в районе улицы Космонавтов в Чусовом, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, вероятнее всего, они являются одной семьёй, однако взрослых лис поблизости не было. На кадрах, опубликованных в городских пабликах, видно, что животные прячутся в траве около жилых домов.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство природных ресурсов Пермского края, чтобы выяснить, как молодое семейство оказалось в городе и какие меры будут предприняты.

Напомним, ранее в минприроды рассказали о грамотной стратегии при встрече с дикими животными в городе. Специалисты рекомендуют громко разговаривать и хлопать в ладоши.