В Прикамье заметили трёх лисят на улице Космонавтов

Трёх маленьких лисят заметили в районе улицы Космонавтов в Чусовом, сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам горожан, вероятнее всего, они являются одной семьёй, однако взрослых лис поблизости не было. На кадрах, опубликованных в городских пабликах, видно, что животные прячутся в траве около жилых домов.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство природных ресурсов Пермского края, чтобы выяснить, как молодое семейство оказалось в городе и какие меры будут предприняты.
Напомним, ранее в минприроды рассказали о грамотной стратегии при встрече с дикими животными в городе. Специалисты рекомендуют громко разговаривать и хлопать в ладоши.