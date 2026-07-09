Бывший переводчик Горбачева дал совет по изучению иностранных языков

Для изучения иностранных языков важно погрузиться в атмосферу и культуру страны, а также использовать выученные слова в контексте. Об этом в эфире Радио РБК рассказал синхронный переводчик, полиглот Дмитрий Петров.
«Я начинаю изучение языка с изучения песен. Окружаю себя таким звуковым рядом с освоением основ культуры, менталитета», — рассказал он.
В качестве примера Петров рассказал об обучении итальянскому языку «одного известного журналиста». По словам переводчика, они на несколько дней «изолировали себя» и погрузились в Италию «без выезда» с помощью итальянского вина, блюд, музыки и фильмов. «К концу второго дня мы с ним говорили только по-итальянски. Мы наслаждались этим процессом изучения, был праздник, лингвистический праздник», — добавил он.
Кроме того, Петров посоветовал вести дневник и записывать туда свои мысли и события на иностранном языке. Он также отметил важность понимания юмора на иностранном языке, поскольку это показатель знания языка — сам Петров в студенческие годы занимался переводом частушек.
Новые слова нужно учить наизусть, однако просто запоминать их не даст никакого результата, поэтому обязательно стоит использовать их в контексте, напомнил Петров. «Если вы каждый день будете не просто, как некоторые делают, просто учат, там, по пять или десять слов в день, что абсолютно не дает никакого, ни малейшего результата. Слова живут и работают, и запоминаются только в контексте», — сказал он.
Освоение иностранных языков всегда является дополнительным бонусом как в жизни, так и на рынке труда, уверен переводчик. По его словам, человек, знающий один язык, зарабатывает 100% условного дохода. В то время как люди, говорящие на двух-трех языках, помимо родного, зарабатывают 125−130%.
Дмитрий Петров — российский синхронный переводчик, профессор Высшей гуманитарной школы КАЗГЮУ. Работал с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. Петров, по собственным утверждениям, знает 50 языков, пользуется 30, свободно говорит и преподает на восьми: английском, французском, итальянском, испанском, немецком, чешском, греческом и хинди. С января 2012 года по июнь 2016 года был телеведущим-преподавателем образовательной программы «Полиглот» на телеканале «Культура».
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