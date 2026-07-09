Бывший переводчик Горбачева дал совет по изучению иностранных языков

Новые слова нужно учить наизусть, однако просто запоминать их не даст никакого результата, поэтому обязательно стоит использовать их в контексте, напомнил Петров. «Если вы каждый день будете не просто, как некоторые делают, просто учат, там, по пять или десять слов в день, что абсолютно не дает никакого, ни малейшего результата. Слова живут и работают, и запоминаются только в контексте», — сказал он.