На Дону выявили более 438 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна

Отмечается, что продукция не прошла необходимые процедуры подтверждения требований о безопасности зерна. При изучении протоколов испытаний специалисты установили отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, применявшихся при выращивании культур. Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил 438,2 тыс. т.