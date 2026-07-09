Ученые из Ростова зафиксировали сейшевые волны в Таганрогском заливе

— Мы стремились зафиксировать в Таганрогском заливе сейшу. Что это такое? Представьте себе огромную чашу полузамкнутого водоема, где вода под действием ветра или скачков атмосферного давления начинает ритмично колебаться, как при покачивании таза с водой. Возникает стоячая волна — сейша, и у нее есть свои периоды и своя пространственная структура, — пояснил Андрей Савикин.