«Сухой» закон введут на день города в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «сухой закон» введут на День города. Решение приняли городские власти.
Зоны, где будет запрещена продажа спиртного, еще определяют. Сегодня также стало известно, что власти Екатеринбурга решили не отказываться от салюта в День города.
Праздник в этом году впервые пройдет 1 августа. Принимая решение о переносе Дня города, депутаты руководствовались соображениями о погоде. Согласно статистике, в начале августа в регионе более благоприятная погода, чем в конце лета. Обычно праздник отмечали жители столицы Урала в третью субботу августа.