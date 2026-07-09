«Сухой» закон введут на день города в Екатеринбурге

Праздник в этом году впервые пройдет 1 августа. Принимая решение о переносе Дня города, депутаты руководствовались соображениями о погоде. Согласно статистике, в начале августа в регионе более благоприятная погода, чем в конце лета. Обычно праздник отмечали жители столицы Урала в третью субботу августа.