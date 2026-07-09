В Ярославле прошла конференция по этике научных исследований

Третья Всероссийская конференция с международным участием «Этика научных исследований и глобальные социальные трансформации» состоялась 26−27 июня в Ярославле. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области.
Конференция объединила ведущих ученых, представителей бизнеса, общественных организаций и молодых исследователей из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Бельгии и стран СНГ. Ключевыми темами обсуждения стали вызовы, связанные с внедрением искусственного интеллекта, нейротехнологий, квантовых вычислений и биоэкономики, а также вопросы сохранения научной добросовестности и достоверности результатов. Кроме того, состоялось выездное заседание Совета по этике научных исследований при Президиуме Российской академии наук.
На мероприятии работали секции, посвященные этическим аспектам применения нейротехнологий, ИИ и персонализированной медицины. Также состоялся симпозиум молодых ученых, где начинающие исследователи представили свои проекты в области этической регуляции инноваций. 27 июня работа форума продолжилась на базе Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ) мастер-классами и секционными заседаниями. Всего за два дня прозвучало более 50 докладов, а общее число участников, включая онлайн-подключения из стран БРИКС, превысило 1500 человек.
«Конференция ЯГМУ уже стала важной площадкой для диалога между наукой, обществом и государством. В год Десятилетия науки и технологий особенно важно, что такие события проходят именно в Ярославле — это укрепляет статус нашего региона как одного из центров академической и прикладной этики. Мы видим живой интерес со стороны иностранных коллег, и это подтверждает, что российские подходы к этической регуляции технологий востребованы в мире», — отметил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.