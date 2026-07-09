В Ярославле прошла конференция по этике научных исследований

«Конференция ЯГМУ уже стала важной площадкой для диалога между наукой, обществом и государством. В год Десятилетия науки и технологий особенно важно, что такие события проходят именно в Ярославле — это укрепляет статус нашего региона как одного из центров академической и прикладной этики. Мы видим живой интерес со стороны иностранных коллег, и это подтверждает, что российские подходы к этической регуляции технологий востребованы в мире», — отметил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.