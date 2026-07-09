На Дону за сутки произошло более 40 возгораний

По данным областного МЧС, за 8 июля в регионе зарегистрировано свыше 40 возгораний. Спасатели ликвидировали 14 техногенных и 29 ландшафтных пожаров.
Помимо борьбы с огнём, специалисты реагировали на семь дорожно‑транспортных происшествий — в ходе работ им удалось спасти пять человек.
Для ликвидации происшествий привлекались значительные силы: на местах работали 332 сотрудника МЧС, задействовано 83 единицы техники.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше