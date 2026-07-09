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На Дону за сутки произошло более 40 возгораний

Статистикой поделились в областном МЧС.

По данным областного МЧС, за 8 июля в регионе зарегистрировано свыше 40 возгораний. Спасатели ликвидировали 14 техногенных и 29 ландшафтных пожаров.

Помимо борьбы с огнём, специалисты реагировали на семь дорожно‑транспортных происшествий — в ходе работ им удалось спасти пять человек.

Для ликвидации происшествий привлекались значительные силы: на местах работали 332 сотрудника МЧС, задействовано 83 единицы техники.

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