В Красноярске жилой фонд готовят к зиме

«Прошлой зимой мы неоднократно обращались в управляющую компанию из-за холода в квартире. Без электрообогревателей температура опускалась до +16 градусов, приходилось ходить по дому в тапочках и шерстяных носках, кутаться в свитера. Надеюсь, что впредь такого не повторится. У меня двое маленьких детей, они и так очень плохо переносят холод, часто болеют зимой», — поделилась впечатлениями красноярка Елена.