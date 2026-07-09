В Красноярске жилой фонд готовят к зиме

В Красноярске при подготовке к новому отопительному сезону устраняют проблемы, на которые жители массово жаловались прошлой зимой. В январе в соцсетях мэрии и Сергея Верещагина было зафиксировано около 350 таких обращений. По поручению главы города проблемные адреса взяли на контроль, а управляющим организациям поставили задачу устранить выявленные недостатки до начала холодов.
Как организована данная работа, сегодня, 9 июля, обсудили на выездном совещании руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Барбашев и представители крупнейшей управляющей организации города УК «ЖСК». Они оценили ход мероприятий в доме по ул. Кочубея, 7 в Кировском районе — это один из объектов, откуда поступали жалобы.
«Прошлой зимой мы неоднократно обращались в управляющую компанию из-за холода в квартире. Без электрообогревателей температура опускалась до +16 градусов, приходилось ходить по дому в тапочках и шерстяных носках, кутаться в свитера. Надеюсь, что впредь такого не повторится. У меня двое маленьких детей, они и так очень плохо переносят холод, часто болеют зимой», — поделилась впечатлениями красноярка Елена.
Для устранения причин обращений УК «ЖСК» готовит внутридомовые сети, промывает систему теплоснабжения, что должно исключить потерю качества теплоносителя, поступающего от ресурсоснабжающей организации. Также в здании запланировано утепление межпанельных швов.
«Промывка позволяет очистить внутреннюю часть трубопровода от загрязнений, которые накопились в течение года. После проведения таких работ трубопровод становится чище изнутри и лучше передает тепло в жилые помещения», — рассказал главный инженер управляющей компании «ЖСК» Александр Михневич.
Подготовка жилого фонда к зиме находится под наблюдением специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всего в городе к зиме нужно подготовить 5 530 многоквартирных домов. Работы в них должны провести управляющие компании и ТСЖ. Около 47% многоэтажек уже прошли обязательную процедуру промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления.
«Все управляющие компании города представляют план-график работ на домах. Мы контролируем своевременное исполнение этого плана. Кроме того, помогаем наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями», — пояснил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Барбашев.
Добавим, что значительная часть обращений по поводу низких параметров тепла в квартирах прошедшей зимой поступила от жителей домов, подключенных к котельной завода ЭВРЗ. К старту очередного отопительного сезона планируется перевод потребителей на ТЭЦ-2 — это 97 сооружений, в том числе 34 дома и 8 соцобъектов.
В департаменте считают, что данное мероприятие позволит не только снять проблему с перебоями теплоснабжения, но и снизить нагрузку на экологию города.
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