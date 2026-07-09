Приставы взыскали в пользу бывшего главного энергетика из Добрянки 700 тыс. рублей

Однако работодатель так и не исполнил свои обещания, более того, выплачиваемые специалисту суммы были ниже оговоренных. Конфликт обострился после ЧП на объекте: один из сотрудников получил тяжелые травмы при падении с высоты. В этой ситуации работодатель попытался задним числом оформить документы, назначив главного энергетика ответственным и за соблюдение техники безопасности. После его отказа подписывать такие бумаги компания фактически наказала его, не заплатив за уже выполненную работу.