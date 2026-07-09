Заключённые Хабаровского края выяснили, кто лучше готовит плов и пиццу

Основным условием конкурса было приготовление еды из продуктов, которые стандартно используются в меню в подобных учреждениях. В результате конкурсантам удалось удивить членов жюри. Осужденные приготовили голубцы, мясные рулеты, отбивные, салаты, борщ, плов и даже пиццу. Не обошлось и без десертов.