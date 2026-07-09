Заключённые Хабаровского края выяснили, кто лучше готовит плов и пиццу

Конкурс профмастерства прошёл в системе УФСИН края. Заключённые в исправительных колониях и следственных изоляторах, трудоустроенные поварами, получили возможность проявить свои кулинарные способности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.
Основным условием конкурса было приготовление еды из продуктов, которые стандартно используются в меню в подобных учреждениях. В результате конкурсантам удалось удивить членов жюри. Осужденные приготовили голубцы, мясные рулеты, отбивные, салаты, борщ, плов и даже пиццу. Не обошлось и без десертов.
Жюри оценивало конкурсантов по оригинальности названия блюда, его вкусовым качествам и рациональному использованию ингредиентов. В результате победа одержали повара исправительной колонии № 1. Кулинары из ИК № 12 были признаны самыми практичными поварами. Им удалось приготовить из стандартного набора продукта полноценный обед из трёх блюд.